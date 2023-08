Omicidio Giulia Tramontano | autopsia | “Impagnatiello avvelenava lei e feto da mesi”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Da, almeno da dicembre, Alessandrostava tentando di avvelenare con del topicida, la compagna 29enne incinta di 7poi uccisa il 27 maggio con 37 coltellate e il cui corpo è stato ritrovato dopo quattro giorni gettato vicino a dei box a Senago, in provincia di Milano (LE TAPPE DELLA VICENDA). È quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata oggi alla Procura di Milano che ha rivelato la presenza del veleno per topi sia nel "" che nel "sangue" della donna con un "incremento" della somministrazione "nell'ultimo mese e mezzo". Dall’emerge anche che, morta dissanguata, era ancora viva dopo ogni coltellata.

...prima dell', potrebbero essere un elemento non da poco nel processo: per l'accusa sono la dimostrazione della premeditazione, aggravante finora esclusa dal gip di Milano Laura Minerva.,...... una collega, che aveva però contattato e visto. La presenza delle tracce di veleno rende ... pianificando così l'. La morte per dissanguamento poi potrebbe aggiungere anche l'......dell', potrebbero essere un elemento non da poco nel processo: per l'accusa sono la dimostrazione della premeditazione, aggravante finora esclusa dal gip di Milano Laura Minerva., ...

Omicidio Tramontano, l'autopsia svela: Giulia è morta dissanguata. Impagnatiello avvelenava il feto da inizio gravidanza IL GIORNO

Nuovi dettagli sulla morte di Giulia Tramontano, infatti l'autopsia ha rivelato che il compagno avvelenava lei e il feto da mesi.Depositati i risultati dell'autopsia sul corpo della 29enne uccisa incinta al settimo mese di gravidanza dal fidanzato Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione di Senago la notte fra il 27-28 ma ...