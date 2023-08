Omicidio di Mestre | Lorenzo Nardelli ucciso per un banale errore

(Di mercoledì 30 agosto 2023) : si sarebbe introdotto nell’appartamento sbagliato Dopo accurate indagini, gli investigatori hanno ricostruito la causa scatenante dell’dia botte in un ascensore alo scorso 9 agosto. Gli autori dell’sono due cugini moldavi Radu e Marin Rusu, rispettivamente di 32 e 35 anni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato i motivi che hanno scatenato la violenta aggressione. Sembra chesi fosse recato nel palazzo per un incontro galante. Non conoscendo l’esatta ubicazione dell’appartamento della donna che lo aspettava, si sarebbe introdotto nell’abitazione sbagliata, proprio quella dei due cugini. Dunque, la vittima non aveva nulla a che fare con affari loschi, questioni di soldi o droga e nemmeno con ...

Omicidio di Mestre, Lorenzo ucciso a calci e pugni perché aveva sbagliato porta: doveva incontrare una donna ilgazzettino.it

La sera del 9 agosto Nardelli aveva concordato al telefono un appuntamento con una escort al terzo piano della scala “A” ma, dopo aver varcato il portone d’ingresso del condominio Bandiera di via ...Sarebbero queste le nuove circostanze emerse dalle indagini sulla morte Lorenzo Nardelli, avvenuta il 9 agosto scorso in un condominio di Mestre (Venezia). Lo riportano i quotidiani locali.