Omicidio alla stazione di Calolziocorte Lecco | fermato un 24enne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci FOTOGALLERY -), accoltellato indavantimadre: giovane muore in ospedale - - > leggi dopo - - > ...

...rintracciato il 24enne e lo ha condotto in carcere con l'accusa divolontario . Ancora da chiarire il movente. - - > Leggi Anche Calolziocorte (Lecco), accoltellato in stazione davanti......elementi potrebbe configurare invece l'ipotesi che il killer volesse "semplicemente" procurare un abortocompagna: un proposito orrendo, che però indebolisce sia l'ipotesi del tentato, ......progettava delitto già 3 mesi prima FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca... Impagnatiello avrebbe colpito la compagna alle spalle dandole una coltellatagola che le ...

Omicidio in stazione a Calolziocorte: ucciso a coltellate in pieno giorno davanti alla madre Il Fatto Quotidiano

La ricostruzione dell'omicidio Nel pomeriggio di martedì 29 ... L'aggressore si è dato subito alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il 23enne accoltellato è morto poco dopo presso il ...Non tarderà a giungere la decisione del gip del tribunale dei Minori di Salerno in merito alla richiesta di giudizio immediato firmata il 28 luglio scorso dal procuratore capo Patrizia Imperato per il ...