“Oltre un milione di anni a chiedere dove sono” | le famiglie degli scomparsi s’incontrano a Beirut

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In occasione dell’odierna Giornata internazionale delle vittime di sparizione forzata, Amnesty International ha invitato adi persone scomparse in Iraq, Libano, Siria e Yemen per sostenere le loro richieste di verità, giustizia e riparazione. Da decenni, in tutto il Medio Oriente, autorità di stato e attori non statali fanno sparire e rapiscono persone per stroncare il dissenso, rafforzare il potere e diffondere il terrore nelle rispettive società. La maggior parte dei governi di quella regione non indaga sulle sparizioni né fornisce dati attendibili sulle persone scomparse. Ciò nonostante, le organizzazioni della società civile e gli organismi delle Nazioni Unite cercano di tener conto delle persone rapite e fatte sparire stato per stato. Così, moltiplicando il numero delle persone scomparse per una stima in difetto ...