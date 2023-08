La Sardegna continua a bruciare e unnei pressi dell'aeroporto diha reso necessaria la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta devastando le campagne vicino al fiume Enas, nella direttrice sud di ...... l'aereo fa dietrofront e torna in Sardegna Leggi Anche Lite in volo- Roma per bimbi vivaci, ...- L'uragano Idalia tocca le coste della Florida 30/08/23 In Grecia il più vastodi sempre ...Gli incendi continuano a devastare la Sardegna. L'ultimo rogo è scoppiato vicino all'aeroporto dicausando la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale che continua a soffiare sull'isola, hanno colpito le campagne vicino al fiume Enas, ...

Olbia, incendio vicino all'aeroporto: scalo chiuso TGCOM

Ennesimo incendio in Sardegna dall’inizio dell’estate. Questa volta le fiamme sono scoppiate nelle campagne intorno ad Olbia, vicino a Rio di Enas. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi dopo le prime ...La Sardegna continua a bruciare e un incendio nei pressi dell'aeroporto di Olbia ha reso necessaria la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda. Il fuoco sta devastando le campagne vicino al ...