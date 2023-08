“Ogni anno un’insegnante di sostegno diversa per mia figlia autistica”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Cambiareinsegnante di, a volte anche due diverse in dodici mesi. È l’esperienza scolastica a dir poco travagliata di una ragazzina di Firenze, oggi 17enne, con autismo, che in quattordici anni ha dovuto relazionarsi con ben diciassette insegnanti di. A denunciare la vicenda è il padre dell’adolescente, Andrea Laurenzi, che racconta la sua battaglia personale al Corriere Fiorentino dopo aver scritto direttamente al ministro Giuseppe Valditara, anche in qualità di presidente dell’Associazione Autismo Arezzo, nonché referente del Coordinamento Toscano Associazioni per l’Autismo. L’esperienza con ilAll’età di due anni e mezzo le viene diagnosticato l’autismo. Quando la bambina inizia la scuola materna, non parla. Lo farà intorno ai sei anni. Il turnover delle ...