Officina Illegale Smantellata nel Centro di Pescara | Multe per i Clienti

(Di mercoledì 30 agosto 2023)- La lente delle indagini della Polizia Stradale si è concentrata su un'meccanica sita nei pressi deldi, dove un cinquantenne residente in provincia diaveva avviato un'attività di riparazione di biciclette e motocicli senza le necessarie autorizzazioni. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale disono intervenuti sequestrando l'abusiva. Il gestore è stato multato con una sanzione amministrativa che supera i 5.000 euro. Le attrezzature illegalmente utilizzate, tra cui sollevatori, svitatori idraulici, set di chiavi e diverse componenti meccaniche e di carrozzeria, sono state altresì confiscate. Attualmente sono in corso approfondimenti per accertare ...

