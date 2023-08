Obesità | nuovo algoritmo prevede perdita peso prima di chirurgia bariatrica

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È possibile sapere in anticipo quanti chili una persona obesa può perdere con un intervento di. Un gruppo di ricercatori dell'Univerità di Lille (Francia) ha infatti sviluppato un, basato sull'Intelligenza artificiale, che consente dire se conviene o meno ricorrere a un intervento di bypass gastrico o di sleeve gastrectomy. Lo studio, sostenuto dal progetto SOPHIA dell'Unione Europea, coordinato dalla University College of Dublin, è stato pubblicato sulla rivista The Lancet Digital Health."Ladia seguito di un intervento dipuò variare molto e questo rende più difficile per i pazienti e i medici valutare l'opportunità o meno di ricorrere al bisturi- spiega ...