Obesità | Ia prevede quanti chili si perderanno con intervento chirurgico

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) - E' possibile sapere in anticipouna persona obesa può perdere con undi chirurgia bariatrica. Arlo è un algoritmo, sviluppato da un gruppo di ricercatori dell'Univerità di Lille (Francia): basato sull'Intelligenza artificiale, consente dire se conviene o meno ricorrere a undi bypass gastrico o di sleeve gastrectomy. Lo studio, sostenuto dal progetto Sophia dell'Unione europea, coordinato dalla University College of Dublin, è stato pubblicato sulla rivista 'The Lancet Digital Health' e i risultati sono stati presentati e discussi al congresso mondiale dell'International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (Ifso), al via oggi a Napoli. A presiederlo l'italiano Luigi Angrisani, ...