NXT 29 08 2023 Un nuovo reclutamento?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Siamo reduci da Heatwave, dove abbiamo assistito a dei bei match e a qualche sviluppo interessante, ora l’attenzione si sposta tutta su No Mercy prossimo PLE targato NXT e già da ora si deve cominciare a costruire qualcosa in vista dell’evento. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Steel Cage Match: The Dyad(w/Ava Raine & Joe Gacy) vs Creed Brothers (3,5 / 5) I Dyad cercano di avvantaggiarsi attaccando Brutus prima dell’entrata nella gabbia ma il piano sembra funzionare a metà. Infatti il solo Julius riesce a tener testa ai due avversari mettendoli in difficoltà. I Dyad si riprendono ma nonostante la superiorità numerica non riescono ad avere la meglio. Intanto Brutus si riprende ma Gacy ha le chiavi della gabbia, nessun problema dato che Brutus entra con la forza ...