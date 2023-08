Nucleare | il problema non è sversare l’acqua di Fukushima nell’oceano | ma ben altro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lo smaltimento in mare deldebolmente radioattiva diè stata oggetto di numerose proteste da parte di Cina e Corea del Sud. Si tratta di giuste preoccupazioni? Il sito dell’AIEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ha spiegato che la procedura è stata attentamente valutata e approvata. Gli elementi radioattivi presenti sono stati filtrati via dalcon un sistema molto efficiente (ALPS). L’unico rimasto (in quantità minime) è il trizio (T), che è un isotopo dell’idrogeno, cioè nel nucleo contiene due neutroni ed è radioattivo, con un tempo di dimezzamento di 12 anni. La sua rimozione è particolarmente complessa perchécontenente trizio (HTO) ha proprietà chimiche quasi identiche a quelle delcomune (H2O). Bisogna considerare che numerose centrali ...

E cosa succede quando non ci sono sole e vento (ildell'intermittenza) Abbiamo le tecnologie per gli accumuli (batterie, bacini idrici) e il mix di fonti (centrali a gas residue e) ......critica a questa forma di governo è l'anima stessa di questa perché pone continuamente il... di una situazione di stallo in cui solo la deterrenzareciproca evitava lo scontro ...Il "" dei neutrini è che sono particelle davvero molto piccole che non interagiscono quasi ... che si tratti di un reattore, del Sole, della Terra o di supernovae, abbiamo imparato ...

Nucleare, ISIN: “Incertezza sui tempi di realizzazione del deposito ... Ricicla News

Il golpe in Niger mette a rischio le forniture di uranio in Europa: vediamo le ricadute per le politiche di transizione energetica ...L’inesorabile montare del mare nero di Fukushima è una tragica cristallizzazione della nostra memoria. Del resto, gli incidenti nucleari gravi non si esauriscono: così fu per Chernobyl, lo stesso acca ...