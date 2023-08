“Non ero sicura di poter tornare a essere felice dopo la nascita di mia figlia”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La star della tv inglese Molly-Mae Hague ha ammesso che “non erase si sarebbe mai sentita di nuovoladi suaBambi. In una chat pubblicata su YouTube, l’ex star di Love Island, 24 anni, ha detto discoppiata in lacrime guardando una clip in cui lottava per confortare lache urlava. Molly-Mae ha dato il benvenuto al suo primo figlio insieme al fidanzato Tommy Fury, anche lui 24enne, sette mesi fa. Molly-Mae ha spiegato che, prima di impostare la sua attrezzatura per vlogging per filmare un tutorial quotidiano sul trucco, si era imbattuta in alcuni vecchi filmati di quando Bambi era appena nata. La star del reality ha detto: “Mi sono imbattuta in un video che mi ha letteralmente quasi fatto piangere“. «Ero a casa da sola ...