(Di mercoledì 30 agosto 2023) Diversi post sui social puntano il dito contro la Chiesa e il Vaticano, accusandoli di essere silenti signoriguerra. La causa? Risiederebbe nello IOR, un’istituzione finanziaria pubblicaCittà del Vaticano (fondata nel 1942 da papa Pio XII) che sarebbedi maggioranza di una delle più note industrie di armi al mondo. In realtà, però, lo IOR non ha nulla a che fare con lafamiglia. Per chi ha fretta: Sui social sta circolando un lungo testo che punta a denunciare presunti legami tra il Vaticano e la produzione di armi Secondo quanto scritto da alcuni utenti, lo IOR sarebbe infatti il maggiordel gruppoHolding SpA Si tratta di una bufala che circola da anni, ed è stata ...

Fu scelta per ricattare i verticiLe mosse della Procura Uno scenario complesso ma con più di ... Sul fatto che la nuova testimone sia stata osentita il riserbo è totale. Bocche cucite in ......scopo è stato dedicato l'evento estivo probabilmente più significativo del calendario della- ... Ma il potenziamento del servizio d'accompagnamento non è stato l'unico progetto a cui losi è ......scopo è stato dedicato l'evento estivo probabilmente più significativo del calendario della- ... Ma il potenziamento del servizio d'accompagnamento non è stato l'unico progetto a cui losi è ...

No! Lo IOR non è azionista della fabbrica d'armi Beretta Open

Protagoniste del raduno sono le due regate di interesse internazionale: le "Vele D'Epoca 2023", riservate alle barche d'epoca e classiche, agli spirit of tradition, alle replice, alle big boat e ai ...Andrea Alimonti, Direttore del Gruppo di ricerca di Oncologia molecolare dello IOR –. «Il Ticino è uno dei cantoni all’avanguardia per lo studio dei meccanismi dell’invecchiamento non solo a livello ...