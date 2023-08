Nina Kennedy | “Oro mondiale grandioso! Non so se l’ho già realizzato a pieno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Archiviati i campionati mondiali di Budapest c’è poco tempo per riposarsi perché mancano ancora gli ultimi meeting di Diamond League per concludere la stagione. Tra oggi e domani si disputerà quello di Zurigo e sono diverse le stelle che scenderanno in pista e in pedana. Tra loro vi è anche la fresca campionessa del mondo di salto con l’asta, che ha condiviso la medaglia d’oro con Katie Moon per uno storico risultato. A margine della conferenza stampa che si è tenuta ieri, l’atleta australiana si è concessa ai media e ha parlato anche a Metropolitan Magazine, presente in Svizzera per seguire dal vivo l’evento.: “L’oro? Non so segiàdel tutto” Crediti foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL Il podio del salto con l’asta ai mondiali di atletica 2023. ...