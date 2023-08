Niente Juve o Milan | UFFICIALE Fresneda allo Sporting Lisbona

Sì, qualche battuta su Instagram, madi più: una chicca l'abbraccio al centravanti fantasma. ... E l'azzardo era Lukaku : lanon c'era più e il Real, al quale era stato offerto dall'agente ......- Ronaldo e quel celebre- Inter del 1998 passato alla storia . Pagliuca, che bordate alla Juventus. Non ricorre a giri di parole, Pagliuca. Diplomazia zero. Va dritto al punto. Per...FILIPPO GROSSO,PRIMAVERAFilippo Grosso, centrocampista classe 2006 nato a Pescara e cresciuto trequartista, non continuerà la propria carriera bianconera con la Primavera della Juventus.

Moviola Juventus-Bologna: goal annullato a Vlahovic, i rossoblù ... Goal Italia

La telenovela dell’estate, quella riguardante il futuro di Romelu Lukaku dopo l’addio rocambolesco all’Inter, si è conclusa con un finale a sorpresa: niente Juventus, il centravanti belga si è ...Non ho niente contro la Juve, che rispetto per storia e tradizione, ma quanto avvenuto è indecente. Clamoroso che col Var sia successo ciò” – tuona. L’accusa principale però è proprio contro Di Bello.