Nei nuovi episodi di stasera su Canale 5 Goodman indaga sul furto di un quadro e su un omicidio | mentre il rapporto con Martha vacilla

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 agosto 2023)alle 21.35 su5 va in onda la seconda puntata di Beyond Paradise, la serie BBC ambientata in Inghilterra, con protagonista Kris Marshall.l’ispettoresuomicidi, la compagnaattraversa un periodo difficile. E a consolarla c’è l’ex fidanzato Archie Hughes. Netflix ad agosto: le serie e i film in uscita X ...