Navarra Sicob | “I medici di base non sempre si fidano della chirurgia bariatrica”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Napoli, 29 ago. (Adnkronos Salute) – “La situazione italiana rispecchia quello che accade nel mondo. Molti obesi patologici non sanno di essere affetti da una malattia. Una quota didie dina generale non si fidae quindi non c’è una cultura diffusasicurezza di tale, dei risultati e delle indicazioni alla”. Così Giuseppe, professore diall’Università di Messina e presidente eletto, in occasione del simposio Comunicare l’obesità promosso da Johnson & Johnson MedTech nell’ambito del XXXI Congresso nazionaleSocietà italiana di ...