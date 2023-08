Napoli | Suggestione Amrabat | i dettagli dell’affare

che poi si concentrerà sui rinnovi di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia. Attenzione anche a ... Abbiamo già accennato allaKostic, Mourinho e Tiago Pinto potrebbero fiondarsi anche ......si parla di Amrabat che sarebbe in attesa di una chiamata da. Il marocchino, che rifiutò l'azzurro anni fa, quando lasciò il Verona, è in uscita. Tuttavia dovrebbe essere solo una, ......si parla di Amrabat che sarebbe in attesa di una chiamata da. Il marocchino, che rifiutò l'azzurro anni fa, quando lasciò il Verona, è in uscita. Tuttavia dovrebbe essere solo una, ...

Il mercato dovrebbe essere chiuso, ma resta la suggestione Amrabat ROMA on line

L’arrivo di Sofyan Amrabat in maglia azzurra significherebbe regalare al mister Rudi Garcia un vero gioiellino a centrocampo che permetterebbe al Napoli di sostenere i ritmi dei vertici della ...Napoli che poi si concentrerà sui rinnovi di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia. Attenzione anche a una ultimissima mossa della Roma, dopo gli arrivi di Azmoun e Lukaku che hanno messo a posto ...