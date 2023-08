Napoli | offerta di lavoro indecente di una pizzeria ai rider

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Una vera e propria presa in giro, si potrebbe pensare. Invece è tutto tragicamente vero. Uno dei pericoli maggiori che si profilavano all’orizzonte, nei mesi in cui si discuteva dell’abolizione del Reddito di cittadinanza, era quello della ricomparsa delle offerte diindecenti. Ed ecco che il rischio diventa realtà. In un gruppo Facebook, infatti, è comparso l’annuncio di unadi, che cerca una meno di 4 € l’ora, naturalmente “in nero”. Sei giorni a settimana, nove ore e trenta dial giorno. Un’a dir poco insostenibile, la cui foto dell’annuncio è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, di Verdi E Sinistra. Sotto al suo post, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, sono comparsi diverse centinaia di commenti. ...