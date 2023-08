Napoli | De Laurentiis beffa la Juve | Lindstrom era un obiettivo di Giuntoli

Calciomercato- Con l'acquisto di Jesper Lindstrom , Desi è preso una piccola rivincita nei confronti dell'ex ds azzurro, Cristiano Giuntoli . Perché il talento ex Eintracht era da tempo nei ...Ossessionati dalla Juventus, nel rinnovo spunta la clausola anti bianconeri. Ecco quello che sta succedendo proprio in queste ore Probabilmente il presidente del, Aurelio De, ci è rimasto male nel momento in cui la Juventus si è presentata con 90milioni di euro, la clausola rescissoria, e ha preso Higuain. Adesso, per evitare tutti i rischi, ...... girati poi in prestito: queste le operazioni in questo mercato di De. E l'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà di fatto per chiuso il mercato della SSC: "Lo Celso non dà ...

Napoli, ufficiale l'arrivo di Lindstrom: il messaggio di De Laurentiis Corriere dello Sport

La regola, nel Napoli, resta sempre la stessa: l'equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quasi ventennale di De Laurentiis".La decisione di Cristiano Giuntoli di approdare alla Juventus non è stata gradita da Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha provato ... è importante per il Napoli soprattutto per motivi di natura ...