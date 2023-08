Napoli a caccia di un centrocampista | due i nomi sul tavolo | la situazione - Top News

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo l'acquisto di Lindstrom , ilè adell'ultimo colpo a centrocampo. Serve un centrale, e come riporta la Gazzetta dello Sport , ci sono duein particolare che piacciono al club azzurro. Il primo è quello del marocchino Sofyan Amrabat , che rappresenta il principale obiettivo. Il Manchester United ha ...

Dopo l'acquisto di Lindstrom , ilè adell'ultimo colpo a centrocampo. Serve un centrale, e come riporta la Gazzetta dello Sport , ci sono due nomi in particolare che piacciono al club azzurro. Il primo è quello del ...Tra i nomi su cui sta ragionando l'Inter nelle ultime ora c'è anche quello di Tanguy Ndombele , centrocampista rientrato al Tottenham dopo l'avventura in prestito ale che era stato seguito da ......durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica è saltare da un posto all'altro adi ... la fiction Tv più seguita degli ultimi anni ambientata nel carcere di. O il mega evento ...

Napoli a caccia di un centrocampista: due i nomi sul tavolo, la ... Sportevai.it

Calciomercato al rush finale, mancano 48 ore alla chiusura: Juventus e Milan a caccia di un attaccante, ultimi ritocchi per Inter e Napoli (CalcioMercato.it) Juventus e Milan si “scontrano” sul ...Tutte alla ricerca di pedine importanti da mettere a disposizione degli allenatori. Napoli Estate complessa per gli azzurri, che hanno dovu… (la Repubblica) ...