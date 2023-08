Muore a Montevideo Victorino | ex giocatore del Cagliari | aveva tentato il suicidio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “IlCalcio piange la scomparsa di Waldemar, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella ’82/’83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l’affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar”. E’ il saluto social del club rossoblù almorto a 71 anni a, in Uruguay, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' il saluto social del club rossoblù al giocatore morto a 71 anni a, in Uruguay, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di suicidio.... Sebas Giovanelli, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a, è morto oggi. O' Neill aveva già avuto in passato seri problemi di salute dovuti all'abuso di alcol . Ora i medici ...E' il saluto social del club rossoblù al giocatore morto a 71 anni a, in Uruguay, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di suicidio.