Motomondiale | Gp Catalogna Quartararo ' Una delle mie piste preferite'

Quello di Montmelò è una sorta di Gran premio di casa per Fabio Quartararo, che inha vinto una prima volta nel 2018 in Moto2 e poi, nella classe regina, nel 2020 e nel 2022. "Lo scorso ...Che sono arrivati alla vigilia del week end lungo del Gran Premio diche si correrà ... Marco Bezzecchi sta vivendo l'anno della consacrazione nel. I numeri sono dalla sua, è ...... che sorge a pochi km da Barcellona, è spesso impiegato dalcome sede dei test pre - ... Tuttavia, almeno per quanto concerne il weekend in arrivo valevole per il Gran Premio di, ...

MotoGP / Catalogna 2023: sabato e domenica sotto l'acqua FormulaPassion.it

Quello di Montmelò è una sorta di Gran premio di casa per Fabio Quartararo, che in Catalogna ha vinto una prima volta nel 2018 in Moto2 e poi, nella classe regina, nel 2020 e nel 2022. "Lo scorso anno ...L’undicesima andrà in scena questo fine settimana sul circuito di Montmelò, in Catalogna, (ecco gli orari TV) seconda delle tre che sono in programma in Spagna. E proprio sugli spagnoli sarà ...