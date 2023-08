MotoGP | Marco Bezzecchi rinnova il contratto con il Mooney VR46 Racing Team | accordo per il 2024

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si era in attesa dell’ufficialità e questa è arrivata.correrà con ilnelin sella alla sua Ducati. Il pilota romagnolo, attualmente terzo nella classifica generale con 183 punti e vittorioso in due circostanze in stagione oltre che con tre podi all’attivo, considerando poi quattro top-3 nelle Sprint Race, ha prolungato il proprio sodalizio con la squadra di Tavullia (esordio in Moto2 nel 2020). Una storia lunga nella qualeè molto cresciuto come pilota, ottenendo il terzo posto nel Mondiale piloti del 2021 in Moto2. Nel 2022 ha fatto il proprio esordio in top-class, conquistando il titolo di Rookie of the Year, un podio (secondo ad Assen) e una pole-position (in Thailandia). Si scelta quindi la ...

