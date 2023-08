MotoGP | Marco Bezzecchi rinnova con Mooney VR46 Racing Team

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Una scelta all’insegna della continuità:correrà con ilnel 2024 in sella alla Ducati Desmosedici GP. Il pilota di Rimini, attualmente terzo nel Mondiale dicon 183 punti, sarà per la quinta stagione consecutiva all’interno deldi Tavullia dopo aver esordito nel 2020 in Moto2. “Una scelta naturale e all’insegna della continuità per contare su un gruppo di lavoro – e sul supporto di Ducati – anche il prossimo anno”, si legge nella nota del. “Un aspetto cruciale perche gli consente di conquistare la prima vittoria nella Top class (Gp Argentina) della sua carriera e nella storia decennale dele mostrare così il suo talento ed essere a ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti, la griglia piloti per il 2024 Ora è ufficiale:Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. Dopo la separazione ......- Jorge Martin l'ha buttata là così nell'intervista rilasciata al canale ufficiale della. Lo ...è secondo in classifica generale e sembra destinato a giocarsi 'il titolo di vice' con......per le ardue lotte con i suoi amici/rivali di sempre (Mattia Pasini e l'indimenticabile... tutt'oggi, Manuel si occupa dei piloti del Team Gresini impegnati nella: Alex Marquez e Fabio ...

MotoGP | Marco Bezzecchi ha rinnovato con Mooney VR46 per il 2024 Motorsport.com - IT

Marco Bezzecchi correrà con il Mooney VR46 Racing Team nel ... Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest'anno ci siamo tolti grandi soddisfazioni.Ormai non era più un segreto, ma ora c'è anche l'ufficialità: Marco Bezzecchi e la Mooney VR46 hanno deciso di prolungare di un anno il loro rapporto in MotoGP, estendendo la durata del contratto del ...