MotoGP | la conferma di Marco Bezzecchi nel Mooney VR46 avvicina Morbidelli alla Ducati Pramac?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Uno sguardo verso il futuro? Il mercato piloti tiene banco nel Mondiale 2023 divigilia del weekend del GP di Catalogna. I temi dell’attualità si mescolano con quelli in prospettiva e i movimenti dei centauri sono, come logico, sotto la lente di ingrandimento. E’ noto già da alcune settimane che la storia tra la Yamaha e Francosia finita. La Casa di Iwata ha deciso di non rinnovare il contratto al pilota nostrano, che ora dovrà cercarsi una nuova sella per l’anno venturo. Quali sono le possibili alternative? Fino a oggi erano due:nel caso in cuivada inoppure proprio l’ultimo team citato di Paolo Campinoti. Il romagnolo però (notizia di oggi) ...

: Bezzecchi resta con Valentino Rossi, numeri importanti. Marco Bezzecchi sta vivendo l'anno della consacrazione nel MotoMondiale . I numeri sono dalla sua, è stato uno dei pochi, fin qui, a ...... mi avete portato incol team di Vale, i primi podi, rookie of the year, poi abbiamo vinto una gara insieme, ma dopo 4 anni è arrivato il momento di'. E poi la: 'No, non vado via! È ...Con gli ultimi punti ottenuti, il team di TavulliaMarco Bezzecchi al terzo posto nella ... Grande atmosfera in puro stile. E poi i nostri piloti sono stati fortissimi Cele è tornato li ...

Marco Bezzecchi correrà con il Mooney VR46 Racing Team anche il prossimo anno, nel Mondiale MotoGP 2024. Valentino Rossi quindi ha confermato il Bez in sella alla Ducati Desmosedici GP del team che ...Per “Bez” sarà il terzo anno consecutivo in MotoGP con la squadra giallo-nera e la quinta ... “Sono davvero molto contento di poter confermare che nel 2024 sarò in pista con il team Mooney VR46.