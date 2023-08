MotoGP GP Catalogna | Bagnaia | “Presupposti per fare bene anche qui al Montmelò”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lafa tappa inquesto fine settimana, dove Peccoproverà ad allungare ancora di più in classifica generale. Sono 62 i punti di vantaggio del pilota Ducati su Jorge Martin, primo degli inseguitori. “Sono contento di tornare a correre al– le parole di– Lo scorso anno avremmo potutouna bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti iper poterqui: il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davverodandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il ...