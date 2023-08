MotoGP Gp Catalogna 2023 | Quartararo | “Spero di fare risultato e tornare a sorridere”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Fabioquesto fine settimana torna un po’ a casa, su una pista – quella del Montmelò – che l’ha visto triontre volte tra Moto 2 e. “Lo scorso anno qui ho corso una delle gare migliori della mia vita – confessa il pilota francese della Yamaha – Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti, mi piace Montmelò, solitamente è un buon tracciato per me e mi diverto sempre a correre qui. Vediamo se riusciamo a ottenere un buone faril mio team e la mia famiglia”. SportFace.

Il Ducati Team torna in pista questo fine settimana per affrontare l'undicesimo appuntamento della stagione2023, il Gran Premio della. Presente in calendario dal 1992, il Circuit de Barcelona - Catalunya è una meta speciale per Ducati che qui, nel 2003, esattamente vent'anni fa, ottenne

Che sono arrivati alla vigilia del week end lungo del Gran Premio di Catalogna che si correrà domenica sulla pista di Barcellona. Marco Bezzecchi correrà con il Mooney VR46 Racing Team anche il ...Il Ducati Lenovo Team torna in pista questo fine settimana per affrontare l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio Monster Energy della Catalogna. Presente in calendario ...