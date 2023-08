Mostra del Cinema di Venezia 2023 | le 3 curiosità più assurde

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Parte il 30 agosto e si conclude il 9 settembre l’80°deldie non mancano, aneddoti e pettegolezzi sulla kermesse più stylish d’Europa, anticamera degli sfarzosi Oscar.deldi, la madrina e quel passato difficile Sarà Caterina Murino la madrina del Festival: 45 anni, di origini sarde, 5° a Miss Italia e irresistibile ex Bond Girl nel film Casinò Royale, ha scelto Kèrastase per i suoi hair look. Vive a Parigi da circa 20 anni e qui ha trovato l’amore: il fortunato è l’avvocato Edouard Riguard che ha incontrato nel 2016. Da piccola Caterina Murino è stata vittima di bullismo: “Ero cicciottella, a scuola mi chiamavano ippopotamino”, ha raccontato a Vanity Fair. Leggi anche: — ...