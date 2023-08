Mostra del cinema di Venezia 2023 | gli ospiti internazionali che ci saranno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ladeldici regalerà molte sorprese con il solito parterre di. Tra le presenze assolutamente da citare ci sono quelle di Adam Driver, Lea Seydou e anche il cast di Priscilla di Sofia Coppola. Adam Driver sarà aper presentare Ferrari di Michael Mann mentre Lea Seydou sarà presente per l’attesissimo Dogman di Luc Besson. Inoltre, come anticipato, cigli attori di Priscilla tra cui Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Jorja Cadence, Emily Mitchell, Rodrigo Fernandez-Stoll, Dagmara Dominczyk e Luke Humphrey. Purtroppo però c’è da fare i conti anche con molte assenze, dovute allo sciopero degli attori americani, attualmente in corso. Tuttavia il direttore artistico Alberto Barbera ha spiegato: ...

Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,0878, in recupero dello 0,49%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l' Euro/Yenun incremento dello 0,33% a 159,16. Le indicazioni non ...Ferrari , il nuovo attesissimo filmquattro volte candidato al Premio Oscar Michael Mann , sarà presentato domani, 31 agosto, in Concorso alla 80maInternazionale d'Arte Cinematografica . Dopo il passaggio al Festival di ...... pubblicando quella chela cover posteriore dello smartphone. Non c'è dubbio che si trattiPixel 8 Pro, in quanto il modulo fotografico posteriore è diverso da quelloPixel 7 Pro. Le ...

Mostra del Cinema. Il presidente della giuria - il cui compito sarà quello di assegnare i Leoni d'oro ai film in concorso alla kermesse del Lido - non manca così di lanciare un messaggio forte a ...Quindi la dea Iside, protagonista di una mostra al Parco del Colosseo, raccontata dalla direttrice Alfonsina Russo intervistata dalla giornalista Isabella Di Bartolo (Palazzo Ciampoli, Taormina, 3/9 ...