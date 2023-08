Mostra del Cinema di Venezia 2023

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al via dal 30 agosto, e sino al 9 settembre, l’80° edizione dellaInternazionale d’Artetografica di. LaInternazionale dell’artetografica, nota comunemente comedeldi, è la più grande manifestazionetografica d’Italia. Inaugurata per la prima volta nel 1932 da un’idea, ladeldi(inquadrata nell’attività della Biennale di, istituzione culturale fondata nel 1895) si svolge nelle splendide location dello storico Palazzo del, del Lido die nel resto della laguna veneta. Credits: Photo VP Ogni anno sono centinaia i film ...

A lungo atteso, chiacchierato e persino talvolta criticata, l'80esima edizione dellaCinema di Venezia è ufficialmente iniziata. La prima serata, così come l'atteso Red Carpet, hanno messo fin da subito le cose in chiaro: questo sarà un Festival Made in Italy . La mancanza ...Allacinema di Venezia il regista premio Oscar Michael Mann ha portato il lungometraggio dedicato al Drake: si intitola semplicemente "Ferrari" e racconta di uno degli anni più complicati della ...... presentando al pubblico in sala Aftab mishavad ( The sun will rise ), il film di Ayat Najafi , evento speciale di apertura della rassegna autonoma, proposta all'interno dellacinema di ...

Mostra del Cinema di Venezia: il red carpet e la diretta della serata. Cavani: "Io prima donna regista col Leone alla ... la Repubblica

I tifosi del Rapid Vienna iniziano già a riempire le strade di Firenze. Come mostra il video di Firenzeviola.it, uno striscione con la scritta "Rapid Vienna" e i colori sociali ...Il dato certificato dall’Istat mostra la prima flessione dall’inizio dell’anno, e nonostante i dati siano migliori rispetto al luglio del 2022 resta da vedere se la crescita riprenderà nei prossimi ...