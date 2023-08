Mostra del Cinema di Venezia 2023

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al via dal 30 agosto, e sino al 9 settembre, l’80° edizione dellaInternazionale d’Artetografica di. LaInternazionale dell’artetografica, nota comunemente comedeldi, è la più grande manifestazionetografica d’Italia. Inaugurata per la prima volta nel 1932 da un’idea, ladeldi(inquadrata nell’attività della Biennale di, istituzione culturale fondata nel 1895) si svolge nelle splendide location dello storico Palazzo del, del Lido die nel resto della laguna veneta. Credits: Photo VP Ogni anno sono centinaia i film ...

AGI Un'ovazione ha salutato la regista Liliana Cavani , 90 anni, Leone d'oro alla carriera allacinema di Venezia. Il premio è stato preceduto da una introduzione della sua ex attrice Charlotte Rampling che ha parlatofilm 'Portiere di notte'. La regista è stata applaudita a lungo ...... Comandante, il film di apertura dellacinema di Venezia 2023. Dopo Perez (2014) e Indivisibili ( 2016) Edoardo De Angelis torna al Lido, questa volta in gara per il Leone d'oro con ...La ottantesima edizione dellacinema di Venezia si apre questa sera con il primo tappeto rosso. Il film d'apertura è Comandante di De Angelis con Favino, la madrina è Caterina Murino . Il presidente di giuria Damien ...

Al via l'80ª Mostra del cinema di Venezia. Sono sei i film italiani presenti. Sette i lungometraggi statunitensi e dieci dal resto del mondo, per un totale di 23 titoli in Concorso. Inizia, al Lido, l ...