Monterotondo – Scalzi | due georgiani rubano in una casa | arrestati

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Credeva che girando scalzo per le scale di un palazzo non sarebbe stato notato; un 32enne georgiano è stato così arrestato dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato insieme ad un connazionale 35enne perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato. Mancava poco alle 23 di sera quando un condomino, dallo spioncino elettronico del suo appartamento, ha visto un uomo con le scarpe in mano salire furtivamente le scale seguito a breve distanza da un altro uomo. Applicando di fatto il concetto di “rete” che dovrebbe crearsi tra vicini diha avvisato un agente della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Roma che abita nello stesso condominio. L’investigatore, oltre a chiedere ausilio al 112, ha fatto un primo sopralluogo e si è messo in un punto del palazzo da dove poteva sorvegliare tutte le uscite. L’azione si è rivelata strategicamente ...