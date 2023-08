Mondiali di Canottaggio | le formazioni ufficiali dell’Italia | dal 3 settembre in gara

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A quattro giorni all’inizio del Campionato del Mondo Assoluto di(Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), che si svolgerà dal 3 al 10 disul bacino remiero dell’Ada Ciganlija a Belgrado (Serbia), e mentre la Nazionale partita ieri è al secondo giorno di allenamenti sul campo, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo rende note leche scenderanno in acqua per difendere i colori azzurri nelle regate iridate con l’obiettivo principale di riuscire ad agguantare più carte olimpiche possibili. Qualificazioni olimpiche che si svolgeranno in un contesto complicato, sia per il limitato numero di pass olimpici disponibili se confrontati con quelli messi in palio per i Giochi di Tokyo 2020, e sia per la presenza di 73 nazioni con oltre 1000 atleti che competeranno con gli stessi obiettivi azzurri. Per quanto concerne ...