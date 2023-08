Mondiali basket 2023 | il tabellone e gli accoppiamenti della seconda fase

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ile glideidi. La rassegna iridata ha fin qui regalato grandi emozioni e spettacolo con il primo rounda gironi. Ora sono rimaste sedici le Nazionali in corsa per l’ambito trofeo, che si sfideranno nellache prevede altri gruppi, ovvero quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Ecco quindi ildi questa, che si terrà tra il 31 agosto e il 4 settembre.: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TVRISULTATI E ...

La Serbia batte il Sud Sudan, in attesa dei verdetti del girone con Portorico - Cina per capire chi sarà l'ultima squadra (oltre a Serbia e Repubblica Dominicana) a raggiungere gli azzurri nel girone ...Centrando il primo obiettivo di questi, gli Stati Uniti vincono il girone C e si proiettano ora verso la seconda fase, dove Edwards e compagni incontreranno Lituania e Montenegro.Centrando il primo obiettivo di questi, gli Stati Uniti vincono il girone C e si proiettano ora verso la seconda fase, dove Edwards e compagni incontreranno Lituania e Montenegro . Non ...

Mondiali di basket, Italia-Filippine 90-83. Italbasket qualificata alla seconda fase Quotidiano Sportivo

Le nostre nazionali impegnate ai Mondiali di Basket e agli Europei di pallavolo femminile riscuotono successi anche nello share d’ascolto Le nostre nazionali impegnate ai Mondiali di Basket e agli ...In Svezia l’inizio dell’Europeo 2013 fu preoccupante e invece finì con la medaglia più incredibile e straordinaria che si ricordi, il bronzo che assegnò il pass per Atene (i Giochi del clamoroso ...