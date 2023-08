Monaco | UFFICIALE il colpo Balogun dall’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Folarin, ex attaccante dell’Arsenal seguito anche dall’Inter, è ufficialmente un nuovo giocatore delFolarin, ex attaccante dell’Arsenal seguito anche dall’Inter, è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco il comunicato. COMUNICATO – L’ASè lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante Folarin. Il 22enne nazionale americano ha firmato un contratto di cinque stagioni ed è ora legato alfino a giugno 2028. Nato nel 2001 a New York, Folarinsi è trasferito a Londra con la famiglia all’età di 2 anni. Il giovane anglo-americano è cresciuto in Inghilterra e ha iniziato la sua carriera calcistica con il club londinese dell’Albersbrook. Talento precoce, è stato ...