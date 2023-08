Mistero a Crooked House | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 30 agosto 2023), il thriller ambientato a Londra negli anni ‘50,con Edith che guida intenzionalmente, in compagnia dell’assassina, cioè la dodicenne Josephine, oltre il bordo di una cava. L’impatto provoca l’esplosione dell’auto e la morte di entrambe. Edith, venuta a conoscenza del fatto che l’adorata pronipote Josephine aveva commesso il brutale omicidio del nonno, si è data la colpa per evitare l’ingiusta impiccagione di Brenda e Laurence. Successivamente, scoperta l’assassina, Edith immerge il diario privato della dodicenne nell’ossido di calcio, per eliminare ogni prova. Salita in macchina con Josephine, Edith capisce che l’unico modo per non far vivere la piccola con l’ombra di essere un’assassina è quello di ucciderla. Ildi...