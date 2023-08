Missili russi su Kiev | due mort | il peggior attacco dalla primavera

In tutto il Paese, le difese aeree hanno abbattuto tutti i 28e 15 dei 16 droni lanciati durante la notte, secondo quanto annunciato dal generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo ...Ma in tutta lUcraina, le difese aeree ucraine hanno abbattuto (tutti) i 28e 15 dei 16 droni lanciati durante la notte, ha annunciato il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo ...Un vero e proprio duello aereo. Droni ehanno colpito la capitale ucraina questa mattina in quello che è stato definito dalle autorità militari di Kiev "il più potente attacco dalla scorsa primavera": l'attacco ha provocato ...

Missili russi su Kiev fanno 2 morti, le immagini dal quartiere colpito - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ci sono state esplosioni anche ad Odessa. In tutto il Paese, le difese aeree hanno abbattuto tutti i 28 missili russi e 15 dei 16 droni lanciati durante la notte, secondo quanto annunciato dal ...Le nostre notti difficili a 30 chilometri dai combattimenti sul fronte meridionale ucraino sono la prova della guerra che si allarga ai cieli della Russia e della sfida a suon di missili e droni. È ...