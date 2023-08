Contenuti top media Corpo articolo Il presidente UEFA, Aleksander eferin, ha reso omaggio alla carriera diassegnandogli il Premio del Presidente UEFA 2023. Il premio è un ...Le parole di, ex attaccante della Lazio, sull'arrivo di Kamada a parametro zero dall'Eintracht Francoforte Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante della Lazio,, ha ...L'ex bomber della Lazioha avuto parecchio da ridire sulla decisione di SMS: " Mi ha un po' sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto ...

Gol, record, statistiche e citazioni su Miroslav Klose: quanto è stato ... UEFA.com

Come annunciato dei profili ufficiali della stessa Uefa, Miroslav Klose riceverà il premio presidente Uefa 2023. La cerimonia avrà luogo il prossimo 31 agosto ed in quell'occasione avverrà anche la ...Miroslav Klose infatti verrà insignito del Premio Presidente UEFA 2023, e sarà premiato dal presidente Ceferin stesso. Il riconoscimento viene conferito a chi ha conseguito risultati straordinari, ...