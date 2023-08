Minacce sui social a Giorgia Meloni per la stretta sul RdC alla vigilia della visita a Caivano

Alla vigilia della sua visita a Caivano , arrivasocial una serie dicontro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza . A Palazzo Chigi cresce l'allerta sul clima che ...... che da diversi mesi ha lanciato una campagna di trasparenzaprofitti della propria categoria e per questo più volte vittima dida parte dei colleghi . Ora uno di loro è indagato dai ...Tra questi Elly Schlein , segretaria del Partito Democratico: "Ledi morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, ...

Meloni a Caivano, minacce sui social per il Reddito di cittadinanza Agenzia ANSA

(Adnkronos) – “Totale solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le vili e inaccettabili minacce di morte ricevute alla vigilia ... politica e di una informazione distorta sul ...L’agenzia AdnKronos riporta che nelle scorse ore sui canali social dell’uomo erano comparsi dei video con minacce alle autorità e annunci di gesti autolesionistici. Una rabbia scaturita dalla scoperta ...