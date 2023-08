Minacce a genitori vittime stupro | Nappi Lega | “Si metta a disposizione alloggio per le famiglie”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli si attivi immediatamente per fornire unalledelle due bimbedellodi gruppo a Caivano. Idelle piccole, dopo aver denunciato gli aguzzini delle loro figlie, continuano a subire gravissimee azioni intimidatorie, non si può mettere a repentaglio oltre, la loro incolumità fisica e la loro integrità psicologica, già messa a durissima prova dal tremendo orrore che le ha colpite. La loro richiesta di poter lasciare il Parco Verde va esaudita nell’immediato, e al tempo stesso si innalzi il livello di allerta per preservarle da altri vili attacchi”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della ...