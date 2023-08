Militare colpito da linfoma dopo l’Iraq vince il ricorso | “Amministrazione dimostri assenza di nesso fra malattia e sostanze nocive”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Unitaliano,nel 2018 da unnon hodgkin, ha vinto il proprioal Tar del Piemonte, che ha così annullato con rinvio la decisione del Ministero della Difesa di non concedergli l’indennizzo per causa di servizio. In territorio iracheno, l’uomo ha operato in zone di guerra caratterizzato da “una plausibile contaminazione di metalli pesanti” e dove in passato furono usate con frequenza armi ad “uranio impoverito“. I giudici regionali, con il loro verdetto, hanno puntualizzato che la materia in questione è regolata da una cosiddetta “inversione della prova“: ovvero è l’a dover dimostrare l’di uneffettivo fra il contatto con lee il sorgere della ...

"L'Ucraina non rimarrà impunita". Così Mosca replica agli attacchi dei droni che hannola Russia a seguito della pioggia di missili e bombardamenti contro Kiev in quello è stato ...di ...... compresa la chiusura delle frontiere, hannoduramente la popolazione. La rabbia potrebbe ... In questo contesto, la minaccia dell'uso della forzaè molto impopolare e il nord della ...Nell'oblast di Kaluga un drone haun impianto di stoccaggio vuoto di prodotti petroliferi, ... già Capo di Stato maggiore dell'Aereonauticaitaliana, "la 'maturazione' del sistema d'...

Attacco missilistico su Kiev, vittime. Pioggia di droni sulla Russia, colpito l'aeroporto di Pskov - Il governo ucraino replica a Viktor Orban: "Non barattiamo i nostri territori" - Il governo ucraino replica a Viktor Orban: "Non barattiamo i nostri territori" RaiNews

Un uomo di 50 anni, ex militare, ha scatenato il panico a Cordovado, in provincia di Pordenone: il 50enne prima è andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola e, successivamente, si è ...che ha preso di mira sei regioni e ha colpito l’aeroporto militare a Pskov, a 600 chilometri dal confine, dove ha sede la 12esima divisione aerotrasportata dell’Armata, e una fabbrica di componenti ...