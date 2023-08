Miley Cyrus rivela la fitta agenda di impegni ai tempi di Hannah Montana

(Di mercoledì 30 agosto 2023) All'epoca si trattava di un periodo decisamente pieno diper la giovanissima star della televisione. Recentemente,ha ricordato ladi lavoro all'epoca della sua infanzia, passata immersa nelle riprese quotidiane di Hanna. Nella dodicesima edizione della serie di video TikTok "Used to Be Young", la cantante e attrice ha letto un suo vecchio orario di lavoro di quando aveva circa 12 o 13 anni. In un normale venerdì per la baby star, lasi doveva svegliare alle 5:30 del mattino per farsi acconciare e truccare in vista di una lunga giornata di almeno otto interviste separate, oltre a riprese e incontri, l'ultimo dei quali iniziava alle 18:15. Il giorno …

Recentemente,ha ricordato la fitta agenda di lavoro all'epoca della sua infanzia, passata immersa nelle riprese quotidiane di Hanna Montana . Nella dodicesima edizione della serie di video TikTok "Used ...Nuovo capitolo musicale perche, dopo il rilascio del singolo " Used to Be Young ", ha condiviso anche una serie di racconti e interviste in una serie omonima su TikTok. E la cantante, in una di queste clip, ha ...Le sue fan più sfegatate lo ricordano bene, ancora giovanissimo, come guest star in Hanna Montana al fianco die poi nel film La favolosa avventura di Sharpay , spin off di High School ...

Hannah Montana: Miley Cyrus svela come era una sua giornata di lavoro dopo il successo della serie | TV BadTaste.it Cinema

Recentemente, Miley Cyrus ha ricordato la fitta agenda di lavoro all'epoca della sua infanzia, passata immersa nelle riprese quotidiane di Hanna Montana. Nella dodicesima edizione della serie di video ...Nuovo capitolo musicale per Miley Cyrus che, dopo il rilascio del singolo “Used to Be Young“, ha condiviso anche una serie di racconti e interviste in una serie omonima su TikTok. E la cantante, in ...