Milenkovic | ' Testa e cuore contro il Rapid Siamo forti | ma dobbiamo dimostrarlo'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il difensore serbo, uno dei leader della squadra, parla dal Media Center del Viola Park. Obiettivo superare l'ostacoloVienna per volare in Conference League

Commenta per primo Nikolaha parlato in conferenza prima di Fiorentina - Rapid Vienna: 'Secondo me prendere pochi ... Ci metteremo cuore e pazienza, dobbiamo giocare con la'. VERA ...Il difensore serbo, uno dei leader della squadra, parla dal Media Center del Viola Park. Obiettivo superare l'ostacolo Rapid Vienna per volare in Conference LeagueIn conferenza anche: ' Sappiamo quanto la Conference League l'anno scorso ci abbia fatto crescere. Mi aspetto domani una Fiorentina determinata, con tanto cuore ma anchee grande ...

Milenkovic: "Testa e cuore contro il Rapid. Siamo forti, ma dobbiamo ... Quotidiano Sportivo

Dobbiamo essere noi bravi ad affrontare una partita con la testa, nessuna follia nel cercare di andare ... di ancora maggiore considerazione" Queste invece, le parole di Nikola Milenkovic: "Secondo me ...Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza prima di Fiorentina-Rapid ... Ci metteremo cuore e pazienza, dobbiamo giocare con la testa". VERA FIORENTINA - "Il processo richiede tempo, abbiamo cambiato ...