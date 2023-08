Milan | trattativa ad oltranza per Taremi | le ultime

Ultime 48 ore di trattative. Ilha scelto Taremi del Porto come vice Giroud, ma laè in salita. Mentre Guendouzi è a Roma per le visite mediche con la Lazio , il Genoa contende proprio ai biancocelesti Bonucci . ...... giornalista e volto noto del calcio in tv, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dell'ultimo acquisto del. Larossonera con ...1 - Mehdi Taremi Ile l'iraniano sono davvero ad un passo. Chiusa latra i rossoneri e il Porto, con l'attaccante che lascerà il Portogallo per una cifra che si aggira sui 23 milioni.

Milan, trattativa in fase avanzata per Taremi: c'è grande ottimismo Calciomercato.com

Negli ultimi giorni era stato fatto il nome di Aster Vranckx del Wolfsburg, ma la trattativa adesso sembra in fase di stallo. Qualora non ci dovessero essere passi in avanti per il centrocampista ex ...Il Milan non si è mai spinto oltre questa cifra, ed è stato aiutato dal fatto che non si è presentato nessun altro club sull’attaccante iraniano”. “Taremi arriva di sicuro, ma c’è in giro anche una ...