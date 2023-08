Milan-Taremi | “attaccante iraniano arriva | accordo con Porto”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) –, affare fatto. I rossoneri hanno raggiunto l’con ilper il l’acquisto di Mehdinella fase finale del calciomercato 2023 secondo le ultime news. L’agenzia iraniana Irna, “in esclusiva”, afferma che i due club hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del 31enne centravanti dalla societàghese a quella rossonera. Secondo gli aggiornamenti dell’Irna, ildovrebbe versare 18 milioni più 2 milioni di bonus.avrà un ingaggio da 3 milioni a stagione, con la possibilità di guadagnare un ulteriore milione in bonus. Non viene specificata la durata del contratto. Secondo le informazioni di ieri, ilerato ad offrire circa 13 milioni più 2 di bonus. Se ...

L'attaccante è d'accordo con il Monza per un trasferimento in prestito e aspetta il via libera delche deve prima completare l'operazionecon il Porto.e Porto, accordo per il passaggio di Mehdiai rossoneri. L'agenzia iraniana Irna, "in esclusiva", afferma che i due club hanno raggiunto l'intesa per il passaggio del 31enne centravanti ...Dall'Iran le ultime notizie sull'affare, affare fatto. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Porto per il l'acquisto di Mehdinella fase finale del calciomercato 2023 secondo le ultime news. L'agenzia iraniana ...

Taremi è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante ora è pronto allo sbarco in Italia. Non era iniziata nel migliore dei modi l’attuale sessione di calciomercato per il ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Maxime Lopez è il nome nuovo ...