Milan | pronto il colpo Scudetto | alzata l’offerta | operazione concatenata

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilsi prepara a chiudere un mercato da 9, con il botto finale che potrebbe trasformarlo in un mercato da 10. No, non sono i voti, anche se sulla carta, quello delè stato un mercato strepitoso, si tratta del numero degli acquisti. Sono arrivati, in ordine di ruolo in campo: Sportiello, Pellegrino, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Chukwueze, Luka Romero e Okafor. Nove calciatori, manca il decimo. Non è un segreto che ilabbia cercato per diverso tempo un vice Giroud. Nelle scorse settimane è arrivato Noah Okafor, calciatore che ama partire sull’esterno e che, pur utilizzabile come prima punta, ha caratteristiche differenti da quelle di Giroud. Pioli potrebbe impiegarlo come esterno e come terza punta: in arrivo un vecchio pallino.su Taremi: le cifre Trattativa piuttosto interessante ...