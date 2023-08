Milan | il nuovo attaccante è a un passo | cosa manca per l’accordo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ultime ore frenetiche di calciomercato: i rossoneri stanno cercando di rinforzare il reparto offensivo inserendo un altro tassello nel loro scacchiereno solamente tre giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e come in ogni occasione sono tantissime le trattative ancora aperte. Alcune andranno in porto, altre invece si areneranno specialmente per lanza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth, ... con l'entrata in funzione delhub logistico di Mooresville - North Carolina e la nuova sede di ...... ma che è servito per vincere la concorrenza delsu di un giocatore a parametro zero. Forte ... perché sa di poter contare sull'ormai solito tesoretto di Lautaro (in gol 17, 21 e di21 volte ...... essendo la società quotata su Euronext Growth, spetterà a Borsa Italiana indagare. L'attività di vigilanza di Consob comunque prosegue, per capire dalquadro cosa deriva e si può ...

Milan, il nuovo che avanza Reijnders il “maratoneta“ Quotidiano Sportivo

Il mercato del Milan non è finito: secondo Sky Sport ci saranno nuovi contatti con il Porto per capire se ci sono i margini per l’acquisto di Mehdi Taremi. Ieri sera i rossoneri hanno alzato l’ultima ...Prosegue la trattativa tra Milan e Porto per l’approdo di Mehdi Taremi in rossonero. Presto il club meneghino potrà accogliere il nuovo bomber, con l’iraniano che sarebbe ora ad un passo. Fondamentali ...