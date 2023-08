Milan | contro la Roma 15 minuti di silenzio per protesta contro il caro biglietti Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023)si sfideranno allo stadio Olimpico, ma per via dei costi troppo elevati imposti al settore ospiti, i rossoneri protesteranno con undi 15. Come spiega la: “Le rimostranze erano già iniziate tempo fa. La Curva Sud, storico gruppo del tifo organizzato rossonero, aveva espresso disappunto per il prezzo troppo alto deiriservati al settore ospiti per le trasferte di campionato. Un sentimento comune a molte curve italiane peraltro. Prima della partita con il Torino a San Siro era comparso uno striscione che chiedeva di calmierare i prezzi. Ora la presa di posizione più netta: niente tifo per i primi 15della partita di venerdì all’Olimpico della ...