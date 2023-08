Mikautadze è il nuovo colpo dell’Ajax | il comunicato

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è ilper rinforzare l’attacco: ilufficiale del club olandese L’Ajax, con un, ha ufficializzato l’arrivo di Georges. IL– Ajax, FC Metz e Georgeshanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante all’Ajax. Il georgiano, nato in Francia, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. L’Ajax pagherà una somma di 16 milioni di euro all’FC Metz. Tale importo potrà aumentare fino a 19 milioni di euro tramite variabili.

